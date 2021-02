Covid: Gresini peggiora, sedazione profonda per l'ex campione della 125 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non riesce a uscire dall incubo del Covid Fausto Gresini, 59 anni, ex campione di motociclismo, a capo della Gresini Racing. Il figlio Lorenzo ha annunciato su Facebook che le condizioni del padre, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non riesce a uscire dall incubo delFausto, 59 anni, exdi motociclismo, a capoRacing. Il figlio Lorenzo ha annunciato su Facebook che le condizioni del padre, ...

Eurosport_IT : Un peggioramento avvenuto nella notte fra venerdì e sabato. Forza Fausto #Gresini, non mollare adesso! ?????? - SkySportMotoGP : Coronavirus, il figlio di Fausto Gresini: 'Siamo di nuovo in gara! Papà è sveglio' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Fontanella64 : RT @Corriere: Covid: Gresini peggiora, sedazione profonda per l’ex campione - Corriere : Covid: Gresini peggiora, sedazione profonda per l’ex campione -