Covid | Giani | 428 nuovi contagi nella Toscana di nuovo arancione

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

Prende il via oggi in Toscana la campagna vaccinale contro il- 19 per gli ultraottantenni toscani, a cui le dosi saranno somministrate dai propri medici di ... Il presidente Eugeniosarà ...Il presidente Eugeniosarà presente in uno studio di Firenze, mentre l'assessore alla sanità Simone Bezzini assisterà alle prime vaccinazioni in un centro medico di Siena. Nei prossimi giorni ...Il presidente della Regione Eugenio Giani è venuto in città per partecipare alle premiazioni della rassegna nazionale di pattinaggio a rotelle di Aics organizzata assieme al Comune al Palaterme. Appen ...I nuovi casi in Toscana sono 428 su 7.684 test di cui 5.225 tamponi molecolari e 2.459 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi e' del 5,57% ...