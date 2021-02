Covid, contagi sotto i 400mila, 7.351 nuovi casi, 258 decessi. Il tasso di positività scende al 4,1% (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 7.351 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +11.068). In calo i contagi come ogni lunedì quando si registrano le più basse rilevazioni della settimana. In aumento i decessi, 258 (ieri erano 221), che fanno salire a 93.835 le vittime dall’inizio della pandemia. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.237.290 complessivamente: 11.771 quelle nelle ultime 24 ore (ieri erano 9.469). Il tasso di positività è 4,1%. Ieri era 5,4%. Per la prima volta dal 2 novembre i malati di Covid scendono sotto i 400mila. Con un calo odierno di 4.685 unità. Covid, 7.3581 nuovi casi, 258 vittime Il totale di contagiati è ora di 398.098. Sono stati 179.278 i test per il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 7.351 idi coronavirus in Italia (ieri erano +11.068). In calo icome ogni lunedì quando si registrano le più basse rilevazioni della settimana. In aumento i, 258 (ieri erano 221), che fanno salire a 93.835 le vittime dall’inizio della pandemia. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.237.290 complessivamente: 11.771 quelle nelle ultime 24 ore (ieri erano 9.469). Ildiè 4,1%. Ieri era 5,4%. Per la prima volta dal 2 novembre i malati discendono. Con un calo odierno di 4.685 unità., 7.3581, 258 vittime Il totale diati è ora di 398.098. Sono stati 179.278 i test per il ...

