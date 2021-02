Covid Campania, oggi 966 contagi e 16 morti: bollettino (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sono 966 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 16 morti. I tamponi del giorno sono 9.509, di cui 795 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi analizzati oggi è pari al 10,15%. I casi di coronavirus emersi in Campania dall’inizio dell’emergenza sono 243.882 (di cui 3.116 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.679.393 (di cui 64.083 antigenici). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sono 966 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 15 febbraio. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 16. I tamponi del giorno sono 9.509, di cui 795 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi analizzatiè pari al 10,15%. I casi di coronavirus emersi indall’inizio dell’emergenza sono 243.882 (di cui 3.116 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.679.393 (di cui 64.083 antigenici). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

