Covid Campania, 966 nuovi positivi e 16 decessi: il bollettino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 966 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 871 asintomatici e 44 sintomatici, su 9.509 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale registra 16 decessi, 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri, e 888 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 966 (di cui 51 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 871 Sintomatici: 44 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 9.509 (di cui 795 antigenici) Totale positivi: 243.882 (di cui 3.116 antigenici) Totale tamponi: 2.679.393 (di cui 64.083 antigenici)

