Covid | 7351 nuovi casi e 258 morti Indice di positività al 4 | 1%

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 7.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.068. Le vittime odierne sono 258, ieri erano state 221. Il tasso diè al 4,1%.

AvvAntonioConte : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - Adnkronos : ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - fanpage : #Covid19, 7351 contagi nelle ultime 24 ore, ma meno tamponi effettuati: il bollettino di oggi, #15febbraio - fisco24_info : Covid Italia, oggi 7.351 contagi e 258 morti: bollettino 15 febbraio: I dati relativi all'epidemia di coronavirus:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 7351

Sono 7.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.068. Le vittime odierne sono 258, ieri erano state 221. Il ...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata. ...Il tasso di positività di lunedì 15 febbraio si assesta al 4.1%. Sono 7.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute diffusi nel ...Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 15 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.351 i test positivi al coronavirus registrati ...