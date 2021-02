Covid 19, quasi 100mila i pugliesi over 80 prenotati per il vaccino (Di lunedì 15 febbraio 2021) BARI - Continua la campagna vaccinale contro il Coronavirus per i pugliesi over 80: attualmente sono 99.620 gli anziani che si sono prenotati per la prima dose del siero. 'Le prenotazioni - ricorda l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) BARI - Continua la campagna vaccinale contro il Coronavirus per i80: attualmente sono 99.620 gli anziani che si sonoper la prima dose del siero. 'Le prenotazioni - ricorda l'...

sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - marattin : Due anni fa era saldo il governo Lega-M5S. Ancora un anno fa, il Covid (quasi) non sapevamo che fosse, le “sardine”… - Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta con… - emilioooooo5 : RT @EsercitoCrucian: Positivi #COVID in calo da un mese, 5% e maggioranza asintomatici #terapieintensive quasi ovunque sotto soglia di all… - LuiMon78 : RT @DiRipalta: E mia mamma 85enne che non abbraccio e bacio più da quasi un anno per timore che possa, involontariamente, trasmetterle il c… -