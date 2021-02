Covid-19 | nuovi positivi e guariti nel Sannio | i bollettini di Asl e “San Pio”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 275 tamponi, dei quali 40 risultati. Dei quaranta, 14 rappresentanocasi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 26 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L’Asl di Benevento, comunica di aver processato in data odierna 476 tamponi dei quali 15 risultati. Di questitutti rappresentano casi asintomatici. Si registra inoltre la guarigione di 23 persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

