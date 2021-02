Covid-19: la situazione del mondo - 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel corso della giornata di ieri si è registrato un ulteriore aumento di casi di Covid-19 in tutto il mondo. Stando ai dati riportati dalla John Hopkins University, i contagiati complessivi risultano essere 27.574.201 e il numero di vittime totali ha raggiunto quota 484.200. Vediamo quali sono le principali novità del mondo sulla situazione Coronavirus. Australia: quarantena per chi arriva dalla Nuova Zelanda L'Australia ha imposto l'obbligo di quarantena per gli arrivi dalla Nuova Zelanda. A rendere nota questa notizia è stato il dipartimento della Sanità dell'Australia. Questa decisione è stata presa a seguito della notizia di tre nuovi contagi trasmessi localmente ad Auckland. I viaggiatori che provengono dalla Nuova Zelanda dovranno quindi fare 14 giorni di quarantena in uno degli hotel predisposti dal governo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel corso della giornata di ieri si è registrato un ulteriore aumento di casi di-19 in tutto il. Stando ai dati riportati dalla John Hopkins University, i contagiati complessivi risultano essere 27.574.201 e il numero di vittime totali ha raggiunto quota 484.200. Vediamo quali sono le principali novità delsullaCoronavirus. Australia: quarantena per chi arriva dalla Nuova Zelanda L'Australia ha imposto l'obbligo di quarantena per gli arrivi dalla Nuova Zelanda. A rendere nota questa notizia è stato il dipartimento della Sanità dell'Australia. Questa decisione è stata presa a seguito della notizia di tre nuovi contagi trasmessi localmente ad Auckland. I viaggiatori che provengono dalla Nuova Zelanda dovranno quindi fare 14 giorni di quarantena in uno degli hotel predisposti dal governo ...

