Covid-19, il bollettino di oggi 14 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Covid-19, diramato il bollettino di oggi contenente tutti i dati aggiornati relativi all'andamento della pandemia in Italia Un San Valentino all'insegna del Covid-19 quello che si festeggia quest'anno. Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino contenente tutti gli aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Questi i dati odierni: 11.068 contagiati221 morti9.469 guariti +23 terapie intensive -51 ricoveri 205.642 tamponiTasso di positività: 5,4% (+0,4%) 2.978.284 vaccinati totali Giuseppe Conte: l'addio a Palazzo Chigi Giuseppe Conte, nei giorni scorsi, si è congedato da Presidente del Consiglio. Prima del passaggio di consegne, l'ex premier e il nuovo incaricato Mario Draghi hanno avuto un colloquio nella sala dei Galeoni.

