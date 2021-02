Covid-19, il bollettino del 15 febbraio: 7.351 casi. I morti sono 258 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono 7351 a fronte di 179.278 tamponi. I decessi sono stati 258 e il tasso di positività in calo (-1,3%). • 7.351 contagiati • 258 morti • 11.771 guariti +4 terapie intensive +66 ricoveri 179.278 tamponi Tasso di positività: 4,1% (-1,3%) 2.989.748 vaccinati totali L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-197351 a fronte di 179.278 tamponi. I decessistati 258 e il tasso di positività in calo (-1,3%). • 7.351 contagiati • 258• 11.771 guariti +4 terapie intensive +66 ricoveri 179.278 tamponi Tasso di positività: 4,1% (-1,3%) 2.989.748 vaccinati totali L'articolo .

