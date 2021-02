Cosenza-Reggina, Occhiuzzi: “Un derby è sempre affascinante, ho un grande rammarico” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mancano poche ore al derby calabrese tra Cosenza e Reggina.Cosenza-Reggina, Baroni: “Nessuna paura, rossoblù squadra solida e compatta”In serata a partire dalle ore 21.00 le due compagini si sfideranno nella gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie B. In merito alla sfida dello stadio San Vito ha parlato così il tecnico del Cosenza, Roberto Occhiuzzi, dalle parole raccolte da strettoweb.com."I derby sono caldi, dispiace non avere i tifosi al nostro fianco e non avere neanche quelli avversari. Il derby con la Reggina è sempre affascinante, io l’ho vissuto da tifoso, da calciatore in panchina, da secondo allenatore. La ciliegina sulla torta di partite di questo genere ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mancano poche ore alcalabrese tra, Baroni: “Nessuna paura, rossoblù squadra solida e compatta”In serata a partire dalle ore 21.00 le due compagini si sfideranno nella gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie B. In merito alla sfida dello stadio San Vito ha parlato così il tecnico del, Roberto, dalle parole raccolte da strettoweb.com."Isono caldi, dispiace non avere i tifosi al nostro fianco e non avere neanche quelli avversari. Ilcon la, io l’ho vissuto da tifoso, da calciatore in panchina, da secondo allenatore. La ciliegina sulla torta di partite di questo genere ...

PEFIORENTINA : RT @Sportpeoplenet: In vista del derby di stasera contro il Cosenza, impossibilitati a farlo in altro modo, viste le porte chiuse causa Cov… - Sportpeoplenet : In vista del derby di stasera contro il Cosenza, impossibilitati a farlo in altro modo, viste le porte chiuse causa… - Mediagol : #Cosenza-#Reggina, Occhiuzzi: 'Un derby è sempre affascinante, ho un grande rammarico' - zazoomblog : Cosenza-Reggina Baroni: “Nessuna paura rossoblù squadra solida e compatta” - #Cosenza-Reggina #Baroni: #“Nessuna - Strill_it : Cosenza-Reggina, calcio d’inizio al freddo del Marulla: dove vedere la partita -