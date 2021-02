Cosenza-Reggina | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara che chiuderà la 23a giornata di Serie B:(3-4-2-1): Falcone; Legittimo, Idda, Schiavi; Corsi, Sciaudone, Petrucci, Gerbo; Tremolada, Carretta; Trotta. All. Occhiuzzi.(4-2-3-1): Nicolas: Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Rivas. All. Baroni. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TUTTOB1 : Serie B, Cosenza-Reggina al 45':

Partita cruciale per i rossoblu che ospitano al Marulla la Reggina, nell'atteso derby calabrese valevole come posticipo della 23' gornata di Serie B ...