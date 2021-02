Cosenza-Reggina, Baroni: “Nessuna paura, rossoblù squadra solida e compatta” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mancano poche ore al derby calabrese tra Cosenza e Reggina.In serata a partire dalle ore 21.00 le due compagini si sfideranno nella gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie B. In merito alla sfida dello stadio San Vito ha parlato così il tecnico della Reggina, Marco Baroni, dalle parole raccolte da sport.strill.it."Il Cosenza è una squadra che ha solidità, compattezza ed individualità importanti, l'affronteremo a viso aperto. Non mi piace parlare di timori. Sentir parlare di tensione di una partita non mi piace. La squadra deve stare dentro la partita con attenzione, determinazione. A volte ci sono anche gli avversari, specialmente in partite come quella con l’Entella. Io ho rivisto la partita e la prestazione è stata buona, però ancora troppo spesso ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mancano poche ore al derby calabrese tra.In serata a partire dalle ore 21.00 le due compagini si sfideranno nella gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie B. In merito alla sfida dello stadio San Vito ha parlato così il tecnico della, Marco, dalle parole raccolte da sport.strill.it."Ilè unache ha solidità, compattezza ed individualità importanti, l'affronteremo a viso aperto. Non mi piace parlare di timori. Sentir parlare di tensione di una partita non mi piace. Ladeve stare dentro la partita con attenzione, determinazione. A volte ci sono anche gli avversari, specialmente in partite come quella con l’Entella. Io ho rivisto la partita e la prestazione è stata buona, però ancora troppo spesso ...

