Cosa vogliono fare i ribelli del Movimento 5 Stelle (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cosa faranno i malpancisti grillini quando si voterà la fiducia a Mario Draghi? Su Facebook Casaleggio scrive: «è arrivata in media una email al minuto sulla mancata costituzione del Superministero che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Mise e Ambiente, come previsto dal quesito a garanzia dell’avvio del governo (come sostenuto da Barbara Lezzi, ndr)». «Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare—prosegue Casaleggio, mettendo uno scudo ai ribelli contro eventuali espulsioni —. Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali». E conclude: «Per questo motivo, auspico che chi senta il disagio nel sostenere questo governo percorra la scelta della ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)faranno i malpancisti grillini quando si voterà la fiducia a Mario Draghi? Su Facebook Casaleggio scrive: «è arrivata in media una email al minuto sulla mancata costituzione del Superministero che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Mise e Ambiente, come previsto dal quesito a garanzia dell’avvio del governo (come sostenuto da Barbara Lezzi, ndr)». «Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare—prosegue Casaleggio, mettendo uno scudo aicontro eventuali espulsioni —. Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali». E conclude: «Per questo motivo, auspico che chi senta il disagio nel sostenere questo governo percorra la scelta della ...

borghi_claudio : @Straker62 E' già stato accettato. E se oggi si facesse un referendum fra tutti gli italiani chiedendo se vogliono… - Silvia_Mio86 : RT @AlviseAndolina: Mi domando se Ricciardi sappia che ci sono milioni di persone che, letteralmente, dipendono dallo stipendio per arrivar… - beretta_gio : RT @AlviseAndolina: Mi domando se Ricciardi sappia che ci sono milioni di persone che, letteralmente, dipendono dallo stipendio per arrivar… - AlviseAndolina : Mi domando se Ricciardi sappia che ci sono milioni di persone che, letteralmente, dipendono dallo stipendio per arr… - clikservernet : Cosa vogliono fare i ribelli del Movimento 5 Stelle -