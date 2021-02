Cosa pensa la rettrice della Bicocca della neoministra Cristina Messa (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - E' una scienziata, ma anche una donna che “sa fare squadra tra donne”, la neoministra dell'Università Cristina Messa. Lo garantisce - in un'intervista all'AGI - la rettrice dell'Università Bicocca di Milano, Giovanna Iannantuoni. Le due si sono avvicendate alla guida della seconda Università milanese, che ha visto in questi anni crescere il suo prestigio, anche grazie alla spinta innovativa voluta dalla professoressa Messa, che l'ha guidata fino a poco più di un anno fa: “Ci siamo date il cambio di recente - spiega Iannantuoni - ed è stato per me importante il suo aiuto nel nostro avvicendamento”. Messa è stata per lungo tempo l'unica rettrice donna di un Ateneo in Italia: solo dopo è arrivata la nomina di Antonella Polimeni, prima a guidare La ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - E' una scienziata, ma anche una donna che “sa fare squadra tra donne”, la neoministra dell'Università Cristina. Lo garantisce - in un'intervista all'AGI - ladell'Universitàdi Milano, Giovanna Iannantuoni. Le due si sono avvicendate alla guidaseconda Università milanese, che ha visto in questi anni crescere il suo prestigio, anche grazie alla spinta innovativa voluta dalla professoressa, che l'ha guidata fino a poco più di un anno fa: “Ci siamo date il cambio di recente - spiega Iannantuoni - ed è stato per me importante il suo aiuto nel nostro avvicendamento”.è stata per lungo tempo l'unicadonna di un Ateneo in Italia: solo dopo è arrivata la nomina di Antonella Polimeni, prima a guidare La ...

ItaliaViva : Da cittadino una cosa vorrei chiedere a Draghi: di essere il premier delle nuove generazioni. Perché se riusciamo a… - Mov5Stelle : Abolire il #RedditoDiCittadinanza? Ecco cosa ne pensa la costituzionalista Lorenza Carlassare - Marcozanni86 : Ecco ad esempio cosa pensa delle regole di bilancio che avete deciso di inserire come condizione per i fondi RF. Qu… - DamatoRicardo : RT @Deiana_Luca9: Quello che volevo scrivere come RT commento al tuo twit prima : cioè l'aspettarsi qualsiasi cosa di buono da uno che pen… - Danae0308 : RT @ummiririnenti: @luigi_lb7 @TgLa7 Non ci si può credere! Ma come può la redazione e il Direttore di questo TG far leggere una tale notiz… -