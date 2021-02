Cosa ci racconta la sentenza che impone ad Apple di riconoscere l’eredità digitale alla famiglia (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)* di Mirko Platania e Assuntina Micalizio, di Lexpertise Legal Network di Milano L’ordinanza del 9 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Milano, sezione prima, Dott.ssa Flamini afferma, per la prima volta in Italia, un diritto di fondamentale importanza in materia di “eredità digitale”: quello di accesso degli eredi ai dati personali dell’account del defunto. Gli avvocati Mirko Platania e Assuntina Micalizio, di Lexpertise Legal Network di Milano, legali dei ricorrenti, hanno individuato nel procedimento cautelare e d’urgenza lo strumento processuale ottimale per ottenere, in tempi rapidi, una pronuncia favorevole per i loro assistiti. Per conciliare l’interesse a ottenere la tutela richiesta dei ricorrente, con l’esigenza di avere una decisione in tempi brevi – anche traendo spunto da pronunce estere ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)* di Mirko Platania e Assuntina Micalizio, di Lexpertise Legal Network di Milano L’ordinanza del 9 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Milano, sezione prima, Dott.ssa Flamini afferma, per la prima volta in Italia, un diritto di fondamentale importanza in materia di “eredità”: quello di accesso degli eredi ai dati personali dell’account del defunto. Gli avvocati Mirko Platania e Assuntina Micalizio, di Lexpertise Legal Network di Milano, legali dei ricorrenti, hanno individuato nel procedimento cautelare e d’urgenza lo strumento processuale ottimale per ottenere, in tempi rapidi, una pronuncia favorevole per i loro assistiti. Per conciliare l’interesse a ottenere la tutela richiesta dei ricorrente, con l’esigenza di avere una decisione in tempi brevi – anche traendo spunto da pronunce estere ...

illibraio : Lo #scrittore Enrico Pandiani torna in libreria con un giallo che affronta temi di grande attualità e ci racconta i… - straysamurai : Hc dopo le missioni quando forse sono entrambi troppo stanchi per dormire, Chuuya parla a Dazai dell'ultimo libro d… - Black___Adam : #Ricciardi cosa racconta?! Palle. - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Chiara Menardo si intrufola tra le pagine de L'alienista e diventa Fatima, alias Ali ibn-Ghazi, uno schiavo del sesso del… - Honesty02759457 : @pesorati @GiuseppeCazzet3 @GiuseppeConteIT La Cina racconta palle. Cosa insegna? La Cina non può insegnare niente ai paesi democratici. -