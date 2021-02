Cortina, Brignone comanda la combinata. Curtoni seconda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cortina D'AMPEZZO - L'azzurro torna a comandare nel mondiale di sci alpino di Cortina. Grazie a Federica Brignone che in 1'22"11 è al comando della combinata dopo il SuperG. Alle sue spalle, separata ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021)D'AMPEZZO - L'azzurro torna are nel mondiale di sci alpino di. Grazie a Federicache in 1'22"11 è al comando delladopo il SuperG. Alle sue spalle, separata ...

