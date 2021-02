Coronavirus: vaccinazioni in Lombardia, 40mila adesioni tra over 80 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Alle 16.30 il portale della Regione Lombardia per le adesioni alla campagna vaccinale ha registrato 37.922 over 80. Con l’aiuto delle farmacie (3.190 adesioni) e dei medici di base (103), sono oltre 40mila quelli che hanno terminato la procedura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Alle 16.30 il portale della Regioneper lealla campagna vaccinale ha registrato 37.92280. Con l’aiuto delle farmacie (3.190) e dei medici di base (103), sono oltrequelli che hanno terminato la procedura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

