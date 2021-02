Coronavirus: vaccinazioni in Lombardia, 40mila adesioni tra over 80 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Alle 16.30 il portale della Regione Lombardia per le adesioni alla campagna vaccinale ha registrato 37.922 over 80. Con l'aiuto delle farmacie (3.190 adesioni) e dei medici di base (103), sono oltre 40mila quelli che hanno terminato la procedura. Gli over 80 da vaccinare in Regione sono circa 700mila. Si partirà dagli ultracentenari, che sono oltre 4mila. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Alle 16.30 il portale della Regioneper lealla campagna vaccinale ha registrato 37.92280. Con l'aiuto delle farmacie (3.190) e dei medici di base (103), sono oltrequelli che hanno terminato la procedura. Gli80 da vaccinare in Regione sono circa 700mila. Si partirà dagli ultracentenari, che sono oltre 4mila.

