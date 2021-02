Coronavirus ultime notizie | numero vaccini e richiami al 15 febbraio 2021

(Di lunedì 15 febbraio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 15: il bollettino del 15L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 15. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 7.351 Tamponi eseguiti: 179.278 Nuovi decessi: 258 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 4Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2089 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 66 Attualmente ricoverati in reparto ordinario: ...

Per la prima volta dal 2 novembre gli 'attualmente positivi' - i malati, gli infetti dal- scendono sotto quota 400 mila. Sono 7.351 i positivi registrati nelle24 ore, secondo i ...In Italia Sono 7.351 i nuovi casi di Covid in Italia nelle24 ore, contro gli 11.068 di ieri. In calo, come sempre il luned , i tamponi: 179.278, 26mila in meno. Ma il tasso di positivit , ...StampaSono 7.351 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 179.278 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 4,1%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 258 decessi ...Il primo grande scoglio del nuovo governo di Mario Draghi è pronto, perché ora la variante inglese fa davvero paura. Anche all'Italia. E i timori di un nuovo lockdown ...