Coronavirus | ultime notizie | altri 7 351 casi e 258 vittime Effettuati solo 179mila test

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Terapie intensive sopra soglia critica in 4 Regioni e Province autonome. In Veneto aumento contagi ai minimi, +241 in 24 ore. La Toscana registra 428 nuovipositivi e 18 decessi

Sono 7.351 i nuovi casi dinel nostro Paese nelle24 ore a fronte di poco meno di 180mila tamponi, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che scende al 4,1% contro il 5,4% di ieri. I decessi ...CAMPANIA Sono 966 i nuovi contagi diin Campania secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Nelle24 ore si registrano altri 16 morti, di cui 9 avvenuti in precedenza ma ...Sono 7'351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 11'068. Le vittime odierne sono 258, ieri erano state 221.Sono stati 128 i nuovi casi di coronavirus registrarti nelle ultime 24 ore in Calabria. I decessi sono strati due. In Italia i nuovi contagi sono stati in tutto 7351, con 258 nuove vittime. Considerat ...