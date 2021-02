Coronavirus: Regione Lombardia stanzia 13,5 mln per partite Iva settore comunicazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, stanzia per i lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti al Registro delle imprese altri 13,5 milioni di euro all'interno del Bando 'Si! Lombardia - sostegno impresa Lombardia'. Si tratta del nuovo avviso che allarga la platea di chi può beneficiare del ristoro a fondo perduto in conseguenza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19. Un indennizzo una tantum che opera in aggiunte e in complementarità con gli interventi previsti nei provvedimenti statali. "Mettiamo a disposizione dei lavoratori che stanno subendo più di altri la crisi economica ulteriori risorse economiche - ha commentato Guidesi - perché non vogliamo lasciare indietro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - La giunta di, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,per i lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti al Registro delle imprese altri 13,5 milioni di euro all'interno del Bando 'Si!- sostegno impresa'. Si tratta del nuovo avviso che allarga la platea di chi può beneficiare del ristoro a fondo perduto in conseguenza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19. Un indennizzo una tantum che opera in aggiunte e in complementarità con gli interventi previsti nei provvedimenti statali. "Mettiamo a disposizione dei lavoratori che stanno subendo più di altri la crisi economica ulteriori risorse economiche - ha commentato Guidesi - perché non vogliamo lasciare indietro ...

