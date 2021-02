Coronavirus, per Iss rafforzare misure contro variante inglese (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Considerata la maggior trasmissibilità della variante inglese e considerato l’andamento in altri paesi interessati precocemente dalla diffusione della variante, è prevedibile che questa nelle prossime settimane diventi dominante nello scenario italiano ed europeo. Nel contesto italiano in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguate”. E’ quanto si legge nella relazione tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità sull’indagine rapida condotta nei giorni scorsi, da cui è emersa una diffusione della variante che già sfiora il 20% dei casi totali. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Considerata la maggior trasmissibilità dellae considerato l’andamento in altri paesi interessati precocemente dalla diffusione della, è prevedibile che questa nelle prossime settimane diventi dominante nello scenario italiano ed europeo. Nel contesto italiano in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottatedi mitigazione adeguate”. E’ quanto si legge nella relazione tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità sull’indagine rapida condotta nei giorni scorsi, da cui è emersa una diffusione dellache già sfiora il 20% dei casi totali. ...

WRicciardi : Lockdown di alcuni giorni per soli 3 casi dopo aver avuto 0 casi per mesi ed essere tornati alla “normalità” questa… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - chetempochefa : Domani sarà ospite a #CTCF @WRicciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Corona… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: La protesta contro la decisione del governo ?? #Coronavirus | #Sci - Anto202016 : RT @LeoWh1te_: La farsa dei contagi da #coronavirus: Bloccano i voli intercontinentali a causa della variante brasiliana, bloccano i voli d… -