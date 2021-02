Coronavirus: Pd, 'in Lombardia criticità e confusione su piano vaccinale' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Alla Lombardia serve un vero piano vaccinale anticovid "che tenga conto delle reali disponibilità in campo". Ad affermarlo è il capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti. "Alla vigilia dell'avvio della campagna vaccinale per gli over 80 - spiega - le criticità emerse in queste settimane sono tante e la confusione è somma. I cittadini non sanno a chi rivolgersi per avere informazioni certe. Per questo è necessario stilare al più presto un vero piano vaccinale che tenga conto delle reali disponibilità dei soggetti coinvolti, a partire dai medici di base”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Allaserve un veroanticovid "che tenga conto delle reali disponibilità in campo". Ad affermarlo è il capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti. "Alla vigilia dell'avvio della campagnaper gli over 80 - spiega - leemerse in queste settimane sono tante e laè somma. I cittadini non sanno a chi rivolgersi per avere informazioni certe. Per questo è necessario stilare al più presto un veroche tenga conto delle reali disponibilità dei soggetti coinvolti, a partire dai medici di base”.

