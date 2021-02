Coronavirus: party illegali di Carnevale a Rio, centinaia di arresti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Brasilia, 15 feb. (Adnkronos) - centinaia di persone sono state arrestate dalla polizia brasiliana a Rio de Janeiro per aver infranto le regole contro la diffusione del Covid-19 partecipando a party illegali di Carnevale. Lo riporta il 'Guardian', ricordando come quest'anno le autorità abbiano vietato di festeggiare il Carnevale nel Paese, cancellando la tradizionale parata delle scuole di samba a Rio per la prima volta dal 1932. Una delle più grandi star della samba brasiliana, Neguinho da Beija-Flor, ha dichiarato in un'intervista che festeggiare il Carnevale avrebbe significato "sfilare sui cadaveri". Ma alcune persone non hanno voluto rinunciare ai festeggiamenti. Sabato la polizia ha fatto irruzione nel Jockey Club, un noto locale di Rio, fermando 200 persone. Anche nelle favelas ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Brasilia, 15 feb. (Adnkronos) -di persone sono state arrestate dalla polizia brasiliana a Rio de Janeiro per aver infranto le regole contro la diffusione del Covid-19 partecipando adi. Lo riporta il 'Guardian', ricordando come quest'anno le autorità abbiano vietato di festeggiare ilnel Paese, cancellando la tradizionale parata delle scuole di samba a Rio per la prima volta dal 1932. Una delle più grandi star della samba brasiliana, Neguinho da Beija-Flor, ha dichiarato in un'intervista che festeggiare ilavrebbe significato "sfilare sui cadaveri". Ma alcune persone non hanno voluto rinunciare ai festeggiamenti. Sabato la polizia ha fatto irruzione nel Jockey Club, un noto locale di Rio, fermando 200 persone. Anche nelle favelas ...

TV7Benevento : Coronavirus: party illegali di Carnevale a Rio, centinaia di arresti... - Yogaolic : #Milano Ancora guai per il ristorante dei party abusivi: 53 a tavola nel locale, carabinieri chiusi fuori - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Italia: focolaio in liceo per colpa di un pigiama party - MarcheNews : ??A causa delle restrizioni del coronavirus, niente feste per il #Carnevale2021. Vietati i festeggiamenti all'aperto… - solInvi14086706 : ?????????? La scissione dell'atomo. È sempre meravigliosamente divertente assistere al frazionismo dei compagni. Da Livo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus party Focolaio a scuola, sedicenni contagiati dopo il pigiama party. E i genitori li giustificano: 'È difficile...'

Otto studenti di 16 anni contagiati dal Covid dopo un 'pigiama party' organizzato nel weekend a casa di uno di loro, che aveva un parente positivo al coronavirus . Accade a Bologna, dove una classe di un liceo è in quarantena per un focolaio scoppiato dopo la ...

Bologna, focolaio Covid a scuola dopo un pigiama party

Bologna, 15 febbraio 2021 - Un pigiama party organizzato tra sette compagni di classe di un liceo di Bologna ed ecco che l'intera classe ...di avere un parente convivente positivo al coronavirus. Almeno ...

Coronavirus: party illegali di Carnevale a Rio, centinaia di arresti Il Tempo Coronavirus: party illegali di Carnevale a Rio, centinaia di arresti

Condividi questo articolo:Brasilia, 15 feb. (Adnkronos) – Centinaia di persone sono state arrestate dalla polizia brasiliana a Rio de Janeiro per aver infranto le regole contro la diffusione del Covid ...

Focolaio a scuola, sedicenni contagiati dopo il pigiama party. E i genitori li giustificano: «È difficile...»

Otto studenti di 16 anni contagiati dal Covid dopo un "pigiama party" organizzato nel weekend a casa di uno di loro, che aveva un parente positivo al coronavirus. Accade a ...

Otto studenti di 16 anni contagiati dal Covid dopo un 'pigiama' organizzato nel weekend a casa di uno di loro, che aveva un parente positivo al. Accade a Bologna, dove una classe di un liceo è in quarantena per un focolaio scoppiato dopo la ...Bologna, 15 febbraio 2021 - Un pigiamaorganizzato tra sette compagni di classe di un liceo di Bologna ed ecco che l'intera classe ...di avere un parente convivente positivo al. Almeno ...Condividi questo articolo:Brasilia, 15 feb. (Adnkronos) – Centinaia di persone sono state arrestate dalla polizia brasiliana a Rio de Janeiro per aver infranto le regole contro la diffusione del Covid ...Otto studenti di 16 anni contagiati dal Covid dopo un "pigiama party" organizzato nel weekend a casa di uno di loro, che aveva un parente positivo al coronavirus. Accade a ...