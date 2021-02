Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 15 febbraio 2021: 760 nuovi casi e 34 morti (Di lunedì 15 febbraio 2021) nel Lazio, il bollettino del 15 febbraio 2021 : sono 760 i nuovi casi positivi (376 a Roma città) nelle ultime 24 ore su oltre 15mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In un giorno si ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) nel, ildel 15: sono 760 ipositivi (376 a Roma città) nelle ultime 24 ore su oltre 15mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In un giorno si ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 #Liguria #zonaarancione, la 'rivolta' dei ristoratori' nel giorno di San Valentino. Ristorant… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Inghilterra: quarantena in hotel di 14 giorni per chi arriva dai paesi della lista rossa - mante : Nel frattempo nel liceo di mia figlia il focolaio Covid si è esteso finora a 30 studenti 8 classi e 2 insegnanti.… - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi positivi sono 22 nel Varesotto, 945 in Lombardia - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #15febbraio, effettuate 288654 vaccinazioni. Su -