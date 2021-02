Coronavirus: Moratti, 'Lombardia pronta ad acquistare vaccini con benestare Aifa e governo' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "Siamo pronti in Lombardia ad acquistare i vaccini con il benestare di Aifa e del governo. Auspico che l'esecutivo Draghi possa procedere rapidamente ad acquistare le dosi necessarie ad accelerare il piano vaccinale da subito". Lo afferma la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, intervistata da Libero. Le colpe dei ritardi sul fronte dei vaccini sono "un po' di tutti e di nessuno. Certe scelte all'origine dei ritardi sono giustificate da motivi oggettivi, ma non possiamo consolarci con le scuse. Adesso bisogna lavorare per risolvere i problemi in fretta. La Commissione Europea non è stata celere come la situazione avrebbe imposto". Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "Siamo pronti inadcon ildie del. Auspico che l'esecutivo Draghi possa procedere rapidamente adle dosi necessarie ad accelerare il piano vaccinale da subito". Lo afferma la vicepresidente della Regionee assessore al Welfare, Letizia, intervistata da Libero. Le colpe dei ritardi sul fronte deisono "un po' di tutti e di nessuno. Certe scelte all'origine dei ritardi sono giustificate da motivi oggettivi, ma non possiamo consolarci con le scuse. Adesso bisogna lavorare per risolvere i problemi in fretta. La Commissione Europea non è stata celere come la situazione avrebbe imposto". Per ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - patriziaandreoz : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - enrica_emme : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - bepperoca : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA -