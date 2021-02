Coronavirus: Moratti, ‘in un pomeriggio raccolte 130mila adesioni su portale over 80’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – “Il portale per le adesioni alla vaccinazione avviato oggi per gli over 80 lombardi ha raccolto in un solo pomeriggio più di 130mila adesioni. Il sistema ha sempre garantito l’accesso e il rallentamento del primo pomeriggio legato al completamento della registrazione tramite invio di SMS è stato prontamente risolto dal gestore”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – “Ilper lealla vaccinazione avviato oggi per gli80 lombardi ha raccolto in un solopiù di. Il sistema ha sempre garantito l’accesso e il rallentamento del primolegato al completamento della registrazione tramite invio di SMS è stato prontamente risolto dal gestore”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

