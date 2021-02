Coronavirus | Mastroianni | “Settimana decisiva | valutare lockdown”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ora più che mai serve la massima attenzione e bisogna stare molto accorti emisure più stringenti e anche l’idea di un. Siamo di fronte a una”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Claudio, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma. In merito alle polemiche sulle parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha auspicato un immediatonazionale,è categorico: “Non voglio entrare nella discussione, ma siamo in una situazione preoccupante”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Da Roma il professor Claudio, docente di Malattie infettive alla Sapienza e primario dell'Umberto I, fa questa analisi: 'Sulle scuole serve grande attenzione. Bisogna essere pronti a ..."Ora più che mai serve la massima attenzione e bisogna stare molto accorti e valutare misure più stringenti e anche l'idea di un lockdown. Siamo di fronte ...PESCARA – Il terzo e ultimo ciclo di screening anti Covid-19 nelle scuole pescaresi è in calendario per sabato 20 e domenica 21 febbraio. Sono interessati 5.250 bambini della scuola primaria (elementa ...