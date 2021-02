Coronavirus Lombardia, oggi 945 nuovi casi e 35 morti: il bollettino (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 945 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti. Aumenta il numero di guariti o dimessi, da ieri sono stati 2.897. I tamponi fatti sono stati in tutto 14.260. La percentuale di positività sui tamponi è al 6,6%. Le vittime del Covid nella Regione da inizio pandemia sono state 27.816. I casi in tutto sono stati 564.023. Il numero di ricoverati negli ospedali della Regione sale di 10 e anche le persone in terapia intensiva sono due in più. Al momento si contano quindi 3.572 ospedalizzati e 366 posti occupati in terapia intensiva. Il dato più alto, registrato in Lombardia, è quello del bresciano, dove ci sono stati 357 i nuovi positivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 945 icontagi dainsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 35. Aumenta il numero di guariti o dimessi, da ieri sono stati 2.897. I tamponi fatti sono stati in tutto 14.260. La percentuale di positività sui tamponi è al 6,6%. Le vittime del Covid nella Regione da inizio pandemia sono state 27.816. Iin tutto sono stati 564.023. Il numero di ricoverati negli ospedali della Regione sale di 10 e anche le persone in terapia intensiva sono due in più. Al momento si contano quindi 3.572 ospedalizzati e 366 posti occupati in terapia intensiva. Il dato più alto, registrato in, è quello del bresciano, dove ci sono stati 357 ipositivi ...

