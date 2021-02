VitaInnamorato : RT @sole24ore: ?? Nuovi casi soprattutto in Emilia Romagna (1.391), Campania (966), Lombardia (945) e Lazio (760). ?? Le statistiche complete… - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 760 nuovi contagi e 34 morti. Roma sotto 400 casi: Il bollettino del 15 febbraio sull'emergenza C… - liberainfo : RT @sole24ore: ?? Nuovi casi soprattutto in Emilia Romagna (1.391), Campania (966), Lombardia (945) e Lazio (760). ?? Le statistiche complete… - CorriereCitta : Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi: diminuiscono i casi ma salgono i decessi - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #15febbraio, effettuate 288654 vaccinazioni. Su -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

... Lombardia (945) e(760) . In Liguria i nuovi contagi sono 194 (ieri erano 274). Tutte le regioni di Italia hanno fatto registrare almeno un nuovo caso dinelle ultime 24 ..."Oggi su oltre 11 mila tamponi nel(+2.079) e oltre 4 mila antigenici per un totale di oltre 15 mila test, si registrano 760 casi positivi ( - 49), 34 i decessi (+23) e +1.885 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e le ...Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 15 febbraio 2021, sono 7.351 i nuovi casi e il tasso di positività è del 4,1%.Il Comune dell’Aquila ancora in campo per la prevenzione il 19 e 20 febbraio prossimi in vista del rientro in classe ...