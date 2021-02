Coronavirus in Toscana: 428 nuovi casi e 18 decessi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il bollettino di lunedì 15 febbraio 2021. I ricoverati sono 845 (22 in più rispetto a ieri), di cui 132 in terapia intensiva (2 in più) Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il bollettino di lunedì 15 febbraio 2021. I ricoverati sono 845 (22 in più rispetto a ieri), di cui 132 in terapia intensiva (2 in più)

regionetoscana : #covid19 Dati Toscana #15febbraio ?? 428 nuovi casi ?? 7.684 tamponi eseguiti ?? 845 ricoverati (+22 da ieri) ?? 13…