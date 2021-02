Coronavirus in Toscana | 18 morti | oggi 15 febbraio E 428 nuovi contagi I guariti sono 127mila

regionetoscana : #covid19 Dati Toscana #15febbraio ?? 428 nuovi casi ?? 7.684 tamponi eseguiti ?? 845 ricoverati (+22 da ieri) ?? 13… - cascinanotizie : Coronavirus, 47 nuovi casi a Pisa e provincia - agenziaimpress : #Coronavirus. Sono 428 i nuovi casi in #Toscana, età media 43 anni. I decessi sono 18 - infoitinterno : Coronavirus Toscana e Italia 15 febbraio: si abbassa l'età media, i dati del bollettino - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 Dati Toscana #15febbraio ?? 428 nuovi casi ?? 7.684 tamponi eseguiti ?? 845 ricoverati (+22 da ieri) ?? 132 te… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Notizie locali /Sono 428 i positivi in più rispetto a ieri in. Dall'inizio dell'epidemia sono 143.803 i casi di positività al. I guariti crescono dello 0,2% e ...Oggi insono state accertate 428 nuove positività ale registrati 18 decessi in più.Mensa, didattica, biblioteca tornano alla situazione pre-emergenziale. In tutto gli studenti positivi al Coronavirus sono risultati 10, tutti trasferiti in una residenza assistita messa a disposizione ...In diretta gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. In Toscana 428 nuovi casi, in Veneto 241. Continano le polemiche dopo le p ...