Coronavirus: in Regione Lombardia incontro su attività comprensori sciistici (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via a Palazzo Lombardia, a Milano, l'incontro per fare il punto della situazione sulle attività dei comprensori sciistici e le conseguenti ripercussioni provocate dalla decisione di ieri di procrastinare al 5 marzo l'apertura degli impianti di risalita nelle località montane. All'appuntamento con gli stakeholder del settore sono presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro per il Coordinamento di iniziative del settore del Turismo, Massimo Garavaglia, gli assessori regionali Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via a Palazzo, a Milano, l'per fare il punto della situazione sulledeie le conseguenti ripercussioni provocate dalla decisione di ieri di procrastinare al 5 marzo l'apertura degli impianti di risalita nelle località montane. All'appuntamento con gli stakeholder del settore sono presenti, fra gli altri, il presidente della, Attilio Fontana, il ministro per il Coordinamento di iniziative del settore del Turismo, Massimo Garavaglia, gli assessori regionali Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus Sicilia, continua il calo dei nuovi positivi

Continua a calare il numero quotidiano dei positivi in Sicilia: sono 332 con 18.637 tamponi. La regione resta al nono posto nel numero dei nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.869. Gli attualmente positivi sono 34.549, con una diminuzione di 317 ...

Iss: "Contro variante inglese rafforzare misure"

Bisogna rafforzare le misure in Italia per contrastare le variante inglese del coronavirus e arginare la diffusione del covid. Sulla base delle ultime notizie legate e ai dati ... Una regione invierà i ...

Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 16mila tamponi 1.323 nuovi positivi, di cui 495 asintomatici da screening Regione Emilia Romagna Coronavirus: in Regione Lombardia incontro su attività comprensori sciistici

Coronavirus, oggi 7.351 casi con l’Abruzzo al quinto posto. Sono 258 i morti ma la positività è al 4,1%

ROMA – La Regione con più casi é l’Emilia-Romagna (+1.391), l’unica oggi a superare quota mille. Seguono Campania (+966), Lombardia (+945), Lazio (+760) e Abruzzo (+533). I casi totali salgono a 2.729 ...

