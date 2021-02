Coronavirus, in Perù si dimette un’altra ministra: si era vaccinata di nascosto. Nel Regno Unito da oggi quarantena obbligatoria in hotel per chi rientra dai Paesi a rischio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Perù EPA/MINISTRY OF HEALTH OF PERU Due operatori del ministero della Salute peruviano preparano le dosi di vaccino prima della distribuzioneSi dimette un’altra ministra per lo scandalo vaccini Si è dimessa un’altra ministra del governo peruviano per lo scandalo sulle vaccinazioni contro il Coronavirus fatte di nascosto da parte di alcuni membri dell’esecutivo, compreso l’ex presidente Martin Vizcarra. Dopo la ministra della Salute Pilar Mazzetti, ha lasciato l’incarico quella agli Esteri Elizabeth Astete, dopo aver ammesso di aver fatto il vaccino in segreto a gennaio, durante la fase di somministrazioni per il personale sanitario. In una lettera pubblicata su Twitter, l’ex ministra Astete ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021)EPA/MINISTRY OF HEALTH OF PERU Due operatori del ministero della Salute peruviano preparano le dosi di vaccino prima della distribuzioneSiper lo scandalo vaccini Si è dimessadel governo peruviano per lo scandalo sulle vaccinazioni contro ilfatte dida parte di alcuni membri dell’esecutivo, compreso l’ex presidente Martin Vizcarra. Dopo ladella Salute Pilar Mazzetti, ha lasciato l’incarico quella agli Esteri Elizabeth Astete, dopo aver ammesso di aver fatto il vaccino in segreto a gennaio, durante la fase di somzioni per il personale sanitario. In una lettera pubblicata su Twitter, l’exAstete ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Perù Coronavirus nel mondo, Inghilterra: quarantena in hotel per 14 giorni per chi arriva dai Paesi della lista rossa

La Gran Bretagna tenta di fermare le nuove varianti del coronavirus. Le nuove regole per chi ... Menù 1 Perù, si dimette la ministra degli Esteri che si è fatta vaccinare di nascosto 2 Quasi pronti ...

Perù: presidente Sagasti auspica dieci milioni di vaccini prima della fine del suo mandato

Lima, 14 feb 13:21 - Il presidente della Repubblica del Perù, Francisco Sagasti, ha dichiarato all'emittente radiofonica "Rpp" che il governo spera di vaccinare contro il coronavirus dieci milioni di persone prima della fine della sua presidenza ad interim,...

