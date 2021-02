Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 febbraio Sono 7.351 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 179mila tamponi. Tasso di positività al 4,1%. Se si considerano solo i molecolari la percentuale è del 9,4%. Restano stabili gli ingressi in terapia intensiva (122) e i pazienti in rianimazione (+4). In leggero aumento i ricoveri (+69) e i decessi (258). Tra le Regioni è l’Emilia-Romagna (+1.391) ad ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 15 febbraio Sono 7.351 i nuovi casi innelle24 ore su oltre 179mila tamponi. Tasso di positività al 4,1%. Se si considerano solo i molecolari la percentuale è del 9,4%. Restano stabili gli ingressi in terapia intensiva (122) e i pazienti in rianimazione (+4). In leggero aumento i ricoveri (+69) e i decessi (258). Tra le Regioni è l’Emilia-Romagna (+1.391) ad ...

