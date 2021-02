Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 febbraio: 7.351 nuovi casi (Di lunedì 15 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 15 febbraio 2021, registrano 7.351 casi e 258 vittime. Scendono i numeri dei totali positivi, salgono di poco i decessi. Tasso di positività al 4,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 398.098, con un decremento di -4.685. 122 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.771 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.515 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 152021, registrano 7.351e 258 vittime. Scendono i numeri dei totali positivi, salgono di poco i decessi. Tasso di positività al 4,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 398.098, con un decremento di -4.685. 122 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.771 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.515 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna e ...

LegaSalvini : #RICCIARDI CHIEDE 'LOCKDOWN TOTALE E IMMEDIATO IN TUTTA ITALIA. E NIENTE SCI' - Agenzia_Ansa : Sono 11.068 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall'… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi e altri 258 morti #covid - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi e altri 258 morti #covid - ottopagine : Coronavirus, 7.351 nuovi contagi e 258 decessi -