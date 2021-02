Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 febbraio: 7.351 nuovi casi, i morti sono 258 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 7.351 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 11.068. I tamponi effettuati sono 179.278, contro i 205.642 del giorno prima. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,1% (ieri 5,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 258 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelle ultime 24 orestati 7.351 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 11.068. I tamponi effettuati179.278, contro i 205.642 del giorno prima. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,1% (ieri 5,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.258 i. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 15(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

