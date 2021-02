Coronavirus: i test salivari sono più sensibili di quanto pensassimo (Di lunedì 15 febbraio 2021) (immagine: Getty Images)Non solo più pratici e meno invasivi. I test salivari sono molto sensibili nel rilevare il Coronavirus, anche più dei tamponi naso-faringei. A raccontarlo sono due nuovi studi che confermano ulteriormente la crescente mole di prove che sostengono come la saliva sia un’ottima alternativa ai tamponi naso-faringei nel diagnosticare la Covid-19. In particolare, il primo lavoro, pubblicato su Scientific Reports e svolto dai ricercatori dell’Università di Singapore, evidenzia come questi test sarebbero particolarmente efficaci sia sugli asintomatici sia su chi ha una forma di Covid-19 lieve e una bassa carica virale. Per capirlo, il team ha coinvolto un totale di 200 partecipanti in due diversi luoghi: un dormitorio pubblico, nel quale c’era chi aveva ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) (immagine: Getty Images)Non solo più pratici e meno invasivi. Imoltonel rilevare il, anche più dei tamponi naso-faringei. A raccontarlodue nuovi studi che confermano ulteriormente la crescente mole di prove che sostengono come la saliva sia un’ottima alternativa ai tamponi naso-faringei nel diagnosticare la Covid-19. In particolare, il primo lavoro, pubblicato su Scientific Reports e svolto dai ricercatori dell’Università di Singapore, evidenzia come questisarebbero particolarmente efficaci sia sugli asintomatici sia su chi ha una forma di Covid-19 lieve e una bassa carica virale. Per capirlo, il team ha coinvolto un totale di 200 partecipanti in due diversi luoghi: un dormitorio pubblico, nel quale c’era chi aveva ...

