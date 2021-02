Coronavirus: Garavaglia,’montagna dimenticata, senza contare impianti danni già a 4,5 mld’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – “La montagna è stata dimenticata. Non è arrivato nulla finora se non qualche briciola, ci sono alberghi che non hanno lavorato per dieci mesi”. E’ quanto ammette Massimo Garavaglia, neo ministro per il Turismo, in conferenza stampa a Milano dopo una riunione con gli operatori del settore per avere suggerimenti e quantificare i danni subiti dopo lo stop del Governo alla ripresa della stagione sciistica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – “La montagna è stata. Non è arrivato nulla finora se non qualche briciola, ci sono alberghi che non hanno lavorato per dieci mesi”. E’ quanto ammette Massimo, neo ministro per il Turismo, in conferenza stampa a Milano dopo una riunione con gli operatori del settore per avere suggerimenti e quantificare isubiti dopo lo stop del Governo alla ripresa della stagione sciistica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

