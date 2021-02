Coronavirus | Fontana vede operatori turismo invernale | ' sono disperati'

TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'momento complicato, epidemia non sta mollando'... - Namast70961553 : RT @fforzano: La Lombardi ha 1/6 della popolazione Italiana e 1/3 dei morti. Vuol dire che nel 'modello Lombardia' (regia: Fontana-Gallera-… - MaxRibaudo : RT @fforzano: La Lombardi ha 1/6 della popolazione Italiana e 1/3 dei morti. Vuol dire che nel 'modello Lombardia' (regia: Fontana-Gallera-… - CommentoRimosso : RT @fforzano: La Lombardi ha 1/6 della popolazione Italiana e 1/3 dei morti. Vuol dire che nel 'modello Lombardia' (regia: Fontana-Gallera-… - rodillas69 : RT @fforzano: La Lombardi ha 1/6 della popolazione Italiana e 1/3 dei morti. Vuol dire che nel 'modello Lombardia' (regia: Fontana-Gallera-… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana

LiberoQuotidiano.it

... aveva detto qualche giorno fa il presidente di Regione Lombardia Attiliodopo l'ultima ... ha contato 2.526 (di cui 106 'debolmente positivì) nuovi positivi alin Lombardia, a ...Il timore era un ulteriore diffondersi delle varianti delche, specie quella inglese , ..., Zaia, Bonaccini e Toti chiedono a gran voce di 'allargare la cabina di regia alle istanze ...Per una sanità pubblica, preventiva, sociale, universale, partecipata, fondata sulla fiscalità generale, Medicina democratica invita... Scopri di più ...Attivo a partire dalle ore 13 di oggi, lunedì 15 febbraio, il portale di Regione Lombardia attivato per le manifestazioni di interesse degli Over 8o che intendono vaccinarsi contro il COvid 19, è stat ...