**Coronavirus: Fontana, 'nuovo Governo riveda sistema colori, così troppo schizofrenico'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana vuole che il Governo riveda il "sistema con cui si determinano i colori delle regioni". Per il governatore, "il sistema così com'è va rivisto: il nuovo Governo dovrà rimettere mano ai tempi e alle modalità con cui si determinano i cambiamenti di colore e le possibilità di aperture e chiusure. così è troppo schizofrenico ed è stato dimostrato che non va nella direzione di contrastare l'epidemia". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attiliovuole che ilil "con cui si determinano idelle regioni". Per il governatore, "ilcom'è va rivisto: ildovrà rimettere mano ai tempi e alle modalità con cui si determinano i cambiamenti di colore e le possibilità di aperture e chiusure.ed è stato dimostrato che non va nella direzione di contrastare l'epidemia".

TV7Benevento : **Coronavirus: Fontana, 'nuovo Governo riveda sistema colori, così troppo schizofrenico'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: Fontana, 'in 5 ore 100mila registrazioni su portale over 80'**... - zazoomblog : Coronavirus: Fontana ‘momento complicato epidemia non sta mollando’ - #Coronavirus: #Fontana #‘momento - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'momento complicato, epidemia non sta mollando'... - Namast70961553 : RT @fforzano: La Lombardi ha 1/6 della popolazione Italiana e 1/3 dei morti. Vuol dire che nel 'modello Lombardia' (regia: Fontana-Gallera-… -