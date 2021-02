Coronavirus Emilia Romagna, oggi 1.391 nuovi casi e 21 morti: il bollettino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 1.391 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12.058 tamponi con una percentuale di positività dell’11,5%. Dall’inizio dell’epidemia i contagi sono stati 237.123. Le vittime sono distribuite così a livello territoriale: 3 in provincia di Parma (una donna di 89 anni e due uomini di 72 e 77 anni); 1 nella provincia di Reggio Emilia (un uomo di 84 anni); 3 nella provincia di Modena (due donne – di 90 e 94 anni – e un uomo di 80); 1 in provincia di Bologna (una donna di 94 anni); 5 nella provincia di Ferrara (tre donne – rispettivamente di 83, 90 e 92 anni – e due uomini, entrambi di 83 anni); 2 in provincia di Ravenna ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 1.391 icontagi dainsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 21. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12.058 tamponi con una percentuale di positività dell’11,5%. Dall’inizio dell’epidemia i contagi sono stati 237.123. Le vittime sono distribuite così a livello territoriale: 3 in provincia di Parma (una donna di 89 anni e due uomini di 72 e 77 anni); 1 nella provincia di Reggio(un uomo di 84 anni); 3 nella provincia di Modena (due donne – di 90 e 94 anni – e un uomo di 80); 1 in provincia di Bologna (una donna di 94 anni); 5 nella provincia di Ferrara (tre donne – rispettivamente di 83, 90 e 92 anni – e due uomini, entrambi di 83 anni); 2 in provincia di Ravenna ...

