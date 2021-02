Coronavirus e stop sci, la reazione critica di Zaia e Bonaccini per i tempi dell'ordinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo stop allo sci disposto da un'ordinanza del ministro della Salute arriva con una serie di reazioni negative da parte delle Regioni. Attenzione: non viene contestato il merito della decisione, ma i tempi. Un concetto espresso chiaramente, anche da punti di vista bipartisan come il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il presidente del Veneto Luca Zaia. Sci, l'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza Per capire cosa è accaduto occorre fare un passo indietro, fino a domenica 14 febbraio. A poche ora dalla riapertura degli impianti sciistici (previsto per il 15) è arrivato il provvedimento con cui, di fatto, si decreta lo stop fino al 5 marzo. «Il ministro ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Loallo sci disposto da un'del ministroa Salute arriva con una serie di reazioni negative da partee Regioni. Attenzione: non viene contestato il meritoa decisione, ma i. Un concetto espresso chiaramente, anche da punti di vista bipartisan come il governatore'Emilia Romagna Stefanoe il presidente del Veneto Luca. Sci, l'firmata dal ministro Roberto Speranza Per capire cosa è accaduto occorre fare un passo indietro, fino a domenica 14 febbraio. A poche ora dalla riapertura degli impianti sciistici (previsto per il 15) è arrivato il provvedimento con cui, di fatto, si decreta lofino al 5 marzo. «Il ministro ...

