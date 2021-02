Coronavirus, bollettino del 15 Febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti in diretta dal ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Dopo la firma di ieri di Roberto Speranza al provvedimento che rinvia la riapertura degli impianti sciistici al 5 marzo, continuano oggi le polemiche da parte degli operatori del settore, che parlano di "danni drammatici", e dei governatori delle Regioni, che dichiarano "inaccettabile" il dietrofront all'ultimo minuto. Le piste, infatti, avrebbero dovuto riaprire oggi, dopo mesi di rinvii, e in Piemonte c'è chi non si è lasciato fermare e ha riaperto per protesta. E il Cts avverte: per "contenere e rallentare" la diffusione delle mutazioni del Covid, "in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei", è necessaria una "rigorosa osservanza, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 febbraio 2021)sull'epidemia dain Italia, con gli aggiornamenti in diretta dal ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Dopo la firma di ieri di Roberto Speranza al provvedimento che rinvia la riapertura degli impianti sciistici al 5 marzo, continuano oggi le polemiche da parte degli operatori del settore, che parlano di "danni drammatici", e dei governatori delle Regioni, che dichiarano "inaccettabile" il dietrofront all'ultimo minuto. Le piste, infatti, avrebbero dovuto riaprire oggi, dopo mesi di rinvii, e in Piemonte c'è chi non si è lasciato fermare e ha riaperto per protesta. E il Cts avverte: per "contenere e rallentare" la diffusione delle mutazioni del Covid, "in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei", è necessaria una "rigorosa osservanza, ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi: 7.351 nuovi casi e 258 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - DelarueF : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 febbraio: 7.351 nuovi casi e 258 morti - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 15 Febbraio 2021 -