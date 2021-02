Coronavirus, altri quattro morti in un giorno: nelle Marche 2.120 uccise dall'epidemia/ La progressione del contagio (Di lunedì 15 febbraio 2021) ANCONA - epidemia di Coronavirus , sono 4 stati i morti segnalati oggi, lunedì 15 febbraio, dal Gores nelle Marche. Si tratta di una donna e tre uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 15 febbraio 2021) ANCONA -di, sono 4 stati isegnalati oggi, lunedì 15 febbraio, dal Gores. Si tratta di una donna e tre uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima ...

Corriere : Secondo il virologo, in primavera-estate l’epidemia avrà un arresto - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi e altri 258 morti #covid - redazioneiene : “Gli altri paesi chiudono, noi pensiamo a mangiare fuori” #LeIene - dukana2 : #Covid19??7.351 nuovi casi nelle ultime 24 ore??altri 258 morti - #TornateLiberi con #Zangrillo sulle #PisteDaSci - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi e altri 258 morti #covid -