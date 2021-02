Coronavirus, altri 258 morti: Perugia come Codogno, gli esperti chiedono il lockdown (Di lunedì 15 febbraio 2021) Situazione difficile a Perugia per l’aumento di contagi da Coronavirus che ha spinto il primo cittadino a prolungare alcune dure misure per rallentare il virus. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi morti e guariti – sono saliti di 7351 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 258 morti. Covid: Perugia è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Situazione difficile aper l’aumento di contagi dache ha spinto il primo cittadino a prolungare alcune dure misure per rallentare il virus. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivie guariti – sono saliti di 7351 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 258. Covid:è L'articolo proviene da Leggilo.org.

