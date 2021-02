Coronavirus, allarme per la variante inglese: l’Iss raccomanda di «rafforzare le misure in tutta Italia» (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Istituto superiore di Sanità la definisce «sub epidemia». Ha «maggiore trasmissibilità, ma potrebbe essere anche più virulenta. È diffusa sulla maggior parte del territorio». Nelle prossime settimane sarà «dominante» in Italia e in Europa Leggi su corriere (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Istituto superiore di Sanità la definisce «sub epidemia». Ha «maggiore trasmissibilità, ma potrebbe essere anche più virulenta. È diffusa sulla maggior parte del territorio». Nelle prossime settimane sarà «dominante» ine in Europa

