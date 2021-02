Coronavirus | 7 351 nuovi contagi e 258 decessi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.351 icasi diin Italia (ieri 11.068) a fronte di 179.278 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 4,1%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 258 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 221 registrati ieri. I guariti sono 11.771 e gli attuali positivi scendono a 398.098 (4.685 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 18.515, 66 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.089 ricoverati (+4 unità) con 122ingressi. In isolamento domiciliare sono 377.494 persone.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

